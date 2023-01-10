Иерарха УПЦ сочли угрозой безопасности Украины

СБУ обвинила митрополита одной из епархий УПЦ в Винницкой области в поддержке России

На Украине будут судить митрополита Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

Церковный иерарх якобы публично поддерживал Россию. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд. Священнику грозит до восьми лет лишения свободы.

«Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины», — говорится в публикации.

7 января глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он призвал братию монастыря «окончательно освободиться от властвования Москвы и ее слуг, последовать Томосу (перейти в ПЦУ — прим. «Ленты.ру»)».

В ответ настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел во время богослужения в храме Нижней Лавры назвал Епифания «сущим бесом» и обвинил власти страны в гонении на церковь и Иисуса Христа.

Затем стало известно, что власти Украины намерены полностью лишить УПЦ доступа в Киево-Печерскую лавру.