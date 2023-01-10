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20:43, 10 января 2023Спорт

В США впервые за 84 года признали россиянина боксером года

BWAA признала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером 2022 года

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), признала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Бивол стал первым россиянином, получившим премию, за 84 года ее существования. В BWAA подчеркнули, что на их решение повлияли победы спортсмена над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. Отмечается, что Бивол был выбран путем голосования внутри редакции.

В декабре 2022 года Бивола признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Президент организации Хильберто Мендоса отметил усилия и целеустремленность боксера.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере. Бивол выиграл 21-й раз. Таким образом, он остался непобежденным.

Анастасия Борисова
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