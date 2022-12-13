Россиянина Дмитрия Бивола признали боксером года по версии WBA

Россиянина Дмитрия Бивола признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо!» — сказал Бивол. Президент WBA Хильберто Мендоса, вручая награду, отметил усилия и целеустремленность боксера.

Ранее Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксером в мире. Он рассказал, что есть еще много спортсменов, которых он хочет побить.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Хильберто Рамиреса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере. Бивол выиграл 21-й раз. Таким образом, он остался непобежденным.