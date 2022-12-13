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12:59, 13 декабря 2022Спорт

Бивола признали боксером года

Россиянина Дмитрия Бивола признали боксером года по версии WBA
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянина Дмитрия Бивола признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо!» — сказал Бивол. Президент WBA Хильберто Мендоса, вручая награду, отметил усилия и целеустремленность боксера.

Ранее Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксером в мире. Он рассказал, что есть еще много спортсменов, которых он хочет побить.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Хильберто Рамиреса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере. Бивол выиграл 21-й раз. Таким образом, он остался непобежденным.

Дарья Коршунова
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