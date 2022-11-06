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01:51, 6 ноября 2022Спорт

Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса

Чемпион WBA Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол защитил пояс, победив мексиканца Хильберто Рамиреса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьи единогласно отдали победу Биволу: 118-110, 117-111, 117-111.

Поединок прошел в Абу-Даби.

Перед поединком россиянин заявил, что еще не раскрыл весь свой потенциал. Рамирес назвал бой с Биволом хорошим вызовом.

Бивол провел 21 поединкок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.

Анастасия Борисова
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