Чемпион WBA Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса

Чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол защитил пояс, победив мексиканца Хильберто Рамиреса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьи единогласно отдали победу Биволу: 118-110, 117-111, 117-111.

Поединок прошел в Абу-Даби.

Перед поединком россиянин заявил, что еще не раскрыл весь свой потенциал. Рамирес назвал бой с Биволом хорошим вызовом.

Бивол провел 21 поединкок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.