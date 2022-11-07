Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксером в мире

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о звании лучшего боксера в мире. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не могу сказать, что я сейчас самый-самый лучший боксер в мире. Потому что мне нужны еще такие победы, как над Зурдо (прозвище Хильберто Рамиреса — прим. «Ленты.ру»), Канело (прозвище Сауля Альвареса — прим. «Ленты.ру»). Мне нужны еще пояса», — заявил Бивол. Россиянин отметил, что есть еще много боксеров, которых он хочет побить.

Ранее Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Рамиресом. «Бой прошел хорошо, но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал боксер, добавив, что теперь хочет драться за четыре чемпионских пояса.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере. Бивол одержал 21 победу и остался непобедимым.

