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09:10, 6 ноября 2022Спорт

Бивол прокомментировал победу над Рамиресом

Дмитрий Бивол после победы над Хильберто Рамиресом заявил, что мог драться лучше

Фото: Al Bello / Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. Его слова приводит ESPN.

«Бой прошел хорошо, но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал боксер во время интервью после поединка. Он добавил, что теперь хочет драться за четыре чемпионских пояса.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.

Ранее, 5 октября, россиянин признался, что считает поединок с непобедимым мексиканцем самым тяжелым боем в своем карьере. Он также отметил, что еще не раскрыл весь свой потенциал.

Бивол провел 21 поединок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.

Ксения Курашкина
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