Бивол прокомментировал победу над Рамиресом

Дмитрий Бивол после победы над Хильберто Рамиресом заявил, что мог драться лучше

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. Его слова приводит ESPN.

«Бой прошел хорошо, но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал боксер во время интервью после поединка. Он добавил, что теперь хочет драться за четыре чемпионских пояса.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.

Ранее, 5 октября, россиянин признался, что считает поединок с непобедимым мексиканцем самым тяжелым боем в своем карьере. Он также отметил, что еще не раскрыл весь свой потенциал.

Бивол провел 21 поединок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.