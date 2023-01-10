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07:50, 10 января 2023Спорт

Игрок клуба НХЛ рассказал о попытках привить русскую культуру детям в Канаде

Хоккеист «Калгари Флеймс» Задоров заявил, что общается с детьми только на русском языке

Фото: Shutterstock

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров рассказал о попытках привить русскую культуру детям в Канаде. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что дома общается с детьми только на русском языке, отметив, что старшая дочь посещает уроки по русскому. «В Калгари много украинцев, много русских — около 70 тысяч русскоговорящих, так что находим что-то. Русские рестораны, магазины есть», — подчеркнул он.

15 декабря Задоров рассказал об отношении к москвичам жителей других российских регионов. По его мнению, в России никто не любит москвичей, а в Москве никто не любит людей из других регионов.

Никита Задоров — воспитанник столичного ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года.

Андрей Стрельцов
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