Антонов: решение США обучать ВСУ применению Patriot подтверждает их участие в конфликте

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил решение США обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению ЗРК Patriot. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Антонова, такое решение американской стороны является «очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева». Он подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.

