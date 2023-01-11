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05:00, 11 января 2023Мир

Посол России оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot

Антонов: решение США обучать ВСУ применению Patriot подтверждает их участие в конфликте
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил решение США обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению ЗРК Patriot. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Антонова, такое решение американской стороны является «очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева». Он подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.

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Марина Совина
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