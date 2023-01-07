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14:56, 7 января 2023Бывший СССР

В США назвали сроки обучения военных ВСУ применению ЗРК Patriot

CNN: украинских военных начнут обучать применению ЗРК Patriot в конце января

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут обучать применению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в конце января. Об этом заявила заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает CNN.

Как она утверждает, обучение бойцов ВСУ продлится несколько месяцев. В четверг, 5 января, Пентагон сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность обучать украинских военных в США и других государствах, отмечает CNN. «Мы сможем обеспечить такого рода подготовку, чтобы позволить Украине поддерживать данные системы», — сказал официальный представитель американского Министерства обороны Пэт Райдер.

Ранее Белый дом не стал уточнять, началось ли обучение украинцев использованию систем Patriot. Однако известно, что оно будет проходить за пределами Украины. 5 января сообщалось о намерении США предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия отправит БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Во время переговоров лидеры обеих стран Джо Байден и Олаф Шольц выразили «общую решимость» продолжать финансовое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

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Кристина Есикова
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