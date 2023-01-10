Пентагон определился с местом для обучения специалистов ВСУ на ЗРК Patriot

WP: США будут обучать ВСУ работе на ЗРК Patriot в Форт-Силл, штат Оклахома

Пентагон будет обучать специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. О том, что США определились с местом для обучения украинских сил ПВО сообщает The Washington Post (WP).

«Форт-Силл представляет собой обширный полигон площадью примерно 375,5 квадратных километра к юго-западу от Оклахома-Сити. Обучение может начаться уже в этом месяце», — рассказал журналистам один из военных чиновников Пентагона на условиях анонимности.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.