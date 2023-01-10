Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 10 января 2023Мир

Пентагон определился с местом для обучения специалистов ВСУ на ЗРК Patriot

WP: США будут обучать ВСУ работе на ЗРК Patriot в Форт-Силл, штат Оклахома

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Пентагон будет обучать специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. О том, что США определились с местом для обучения украинских сил ПВО сообщает The Washington Post (WP).

«Форт-Силл представляет собой обширный полигон площадью примерно 375,5 квадратных километра к юго-западу от Оклахома-Сити. Обучение может начаться уже в этом месяце», — рассказал журналистам один из военных чиновников Пентагона на условиях анонимности.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил о положении бойцов «Вагнера» в Соледаре
Московские врачи спасли ребенка с огромной опухолью у сердца
Секретные материалы Байдена содержали разведданные по Украине и Ирану
В Белгородской области обстреляли Шебекино
Мужчину осудили на шесть лет за избиение до смерти россиянина 24 года назад
Пентагон определился с местом для обучения специалистов ВСУ на ЗРК Patriot
На «Госуслугах» запустили новую функцию
59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек
Блогерша показала наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей
Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.