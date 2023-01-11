Семенович отреагировала на госпитализацию Костомарова

Анна Семенович выразила уверенность, что Роман Костомаров справится с болезнью

Певица, актриса и бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду Анна Семенович отреагировала на госпитализацию экс-фигуриста. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса пожелала спортсмену скорейшего выздоровления и выразила уверенность, что он справится с болезнью. «Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдет и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лед», — заявила Семенович.

Ранее 11 января сообщалось, что фигурист находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. 10 января Костомарову была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен.

Костомаров выступал в дуэте с Семенович с 1999 по 2000 год. Спортсмены стали серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду.