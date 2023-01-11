Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова

У попавшего в реанимацию Романа Костомарова выявили левосторонюю пневмонию и грипп B

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации. Новые детали состояния спортсмена приводит Telegram-канал SHOT.

По информации источника, фигурист находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Отмечается, что 10 января ему была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. На данный момент его температура составляет 37,8 градуса.

Костомаров находится в больнице в Коммунарке

Из-за ухудшения состояния 10 января Костомарова перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных в медицинского центра «Коммунарка». Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также к аппарату для насыщения крови кислородом. У мужчины диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис.

Врачи исключили наличие у Костомарова коронавируса

Произошедшее вызвало резонанс в российском фигурном катании

Хореограф Илья Авербух поддержал Костомарова и пожелал ему скорейшего выздоровления. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ситуация очень сложная, но он выкарабкается, я верю, что все будет хорошо! Илья Авербух

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала Костомарова.

Переработка — не только в фигурном катании, но и вообще в жизни — не всегда приносит положительные плоды. Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет Ирина Роднина

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев в разговоре с «Матч ТВ» назвал Костомарова сильной личностью.

Надеюсь, бойцовские качества помогут Роме в этот сложный момент. Я уверен, что он сможет выбраться из такой сложной ситуации Валентин Писеев

Отец фигуриста Сергей Костомаров также прокомментировал госпитализацию сына.

Это кошмар. Где он мог заболеть? Сергей Костомаров

На новогодних каникулах Костомаров выступал в ледовых шоу

В праздничные дни Костомаров участвовал в ледовом шоу «Волшебник из Страны Оз». 8 января фигурист также выступил с тремя представлениями на открытом воздухе в подмосковных Коломне, Зарайске и Кашире. Хореограф Максим Ставиский рассказал, что коллега покашливал во время выступлений, однако не обращался за медицинской помощью.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает абсолютно нормальным выступление фигуристов на морозе.

Выступления в мороз? Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же крытых катков не было Татьяна Тарасова

Костомаров выиграл олимпийское золото в паре с Татьяной Навкой

Главных успехов Костомаров добился в паре с Татьяной Навкой. В 2006 году дуэт выиграл золото Олимпийских игр в Турине. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году спортсмены завершили карьеру.

После ухода из спорта Костомаров участвовал в телепроекте «Ледниковый период» и ледовых спектаклях. Также он исполнил несколько ролей в кино.