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14:43, 10 января 2023Спорт

Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова

Хореограф Ставиский заявил, что Роман Костомаров попал в реанимацию не из-за коронавируса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф Максим Ставиский рассказал подробности состояния попавшего в реанимацию Романа Костомарова. Его слова приводит РИА Новости.

Ставиский подтвердил, что у Костомарова диагностирована пневмония, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи исключили наличие у него коронавируса. Хореограф добавил, что 45-летний бывший фигурист «покашливал» во время выступлений, однако не обращался за медицинской помощью. Температура у него не поднималась.

Ранее стало известно, что ночью 10 января Костомарова доставили в одну из московских клиник. Утром его состояние ухудшилось, врачи оценивали его как тяжелое.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду, дважды выигрывал чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году дуэт завершил карьеру.

Андрей Стрельцов
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