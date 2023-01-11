Украинский командующий признал большие потери в Артемовске

WSJ: Украинский командующий в Артемовске признал, что ВСУ теряет больше солдат, чем ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют много военнослужащих в Артемовске, украинские войска терпят большие потери, нежели Вооруженные силы России (ВС РФ), заявил американской газете Wall Street Journal один из командующих украинской армией в городе.

«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — сказал украинский офицер.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в боях за Соледар могут составить до 25 тысяч человек. Данные основывают на показаниях украинских пленных.