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15:36, 11 января 2023Бывший СССР

Украинский командующий признал большие потери в Артемовске

WSJ: Украинский командующий в Артемовске признал, что ВСУ теряет больше солдат, чем ВС РФ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют много военнослужащих в Артемовске, украинские войска терпят большие потери, нежели Вооруженные силы России (ВС РФ), заявил американской газете Wall Street Journal один из командующих украинской армией в городе.

«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — сказал украинский офицер.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в боях за Соледар могут составить до 25 тысяч человек. Данные основывают на показаниях украинских пленных.

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Василий Мека
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