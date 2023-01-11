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15:27, 11 января 2023Бывший СССР

Озвучены потери ВСУ в боях за Соледар

RT: потери ВСУ в боях за Соледар могут составить до 25 тысяч человек

Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар могут составить до 25 тысяч человек. Такие цифры озвучил Telegram-канал RT, основываясь на данных пленных украинских военнослужащих.

Как сообщили пленные, за время штурма Соледара подразделения ВСУ и Нацгвардии потеряли около 16-17 батальонов убитыми. В основном гарнизоне крупнейшие потери зафиксированы в 61-й пехотной и 46-й аэромобильной бригадах.

В начале января при попытке деблокировать город с севера серьезные потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада. Тяжелый урон был нанесен подразделениям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые хотели пробиться к Соледару с запада.

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Если учитывать большое число тяжелораненых и пропавших без вести, потери ВСУ на этом направлении с начала осени могут составить 20-25 тысяч человек, заключает RT.

Ранее военный эксперт Ян Гагин, советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, рассказал, что в Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 украинских бойцов. Он также заявил, что взятие Соледара является ключом к освобождению Донбасса.

О том, что территория Соледара находится под контролем российской армии, в ночь на 11 января сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Алина Гончарова
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