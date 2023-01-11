Миссию экипажа «Союза МС-22» продлили на несколько месяцев

«Роскосмос»: миссия экипажа «Союза МС-22» продлена на несколько месяцев

Миссия экипажа пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союза МС-22» продлена на несколько месяцев. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает РИА Новости.

«Мы, возможно, продлим продолжительность этой экспедиции на дополнительные несколько месяцев. Точный день, когда будет отправлен следующий экипаж на замену им, пока не определен, но это будет продление на несколько месяцев», — сказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадического метеороида.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.