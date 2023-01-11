Установлена причина повреждения «Союза МС-22»

«Роскосмос»: радиатор «Союза МС-22» был поврежден метеороидом

Радиатор пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадического метеороида. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале госкорпорации.

Борисов отметил, что версия повреждения при изготовлении космического корабля не получила подтверждения. Эксперимент, проведенный госкорпорацией, позволил установить, что по радиатору ударил метеороид диаметром менее одного миллиметра.

«С помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадическим метеороидом», — сказал он.

Также Борисов рассказал, что «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят в феврале.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.