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20:20, 11 января 2023Мир

В России отреагировали на планы Польши и Великобритании передать Киеву танки

Джабаров: планы Запада передать танки Украине говорят о его заинтересованности в эскалации

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Планы Великобритании, Польши и других западных стран по поставкам Украине танков говорят об их заинтересованности в дальнейшей эскалации военного конфликта. Так на намерения передать Киеву новую технику в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это говорит о том, что западные страны заинтересованы в эскалации военных действий с Российской Федерацией. Похоже, они готовы передать Украине свои основные вооружения, чтобы любой ценой нанести максимальный урон России, отбросить ее назад», — сказал сенатор.

То, что они сейчас готовы поставлять танки, говорит не об оборонительных действиях, которые они готовы обеспечивать для Украины. Это говорит об интересах атакующих, это ставит перед нами новые задачи по ликвидации этих вооружений

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове. Позже о планах передать военные машины заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

По данным издания Politico, Варшава и Париж объявили о новой военной помощи Украине, чтобы надавить на Германию, которая задерживает поставки техники.

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Варвара Кошечкина
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