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08:41, 11 января 2023Спорт

Президента ФИФА повторно допросили по делу о злоупотреблении полномочиями

Прокуроры Швейцарии допросили главу ФИФА Инфантино по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Diego Vara / Reuters

Швейцарские прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер повторно допросили президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает газета Le Monde.

Как напоминает издание, первый допрос Инфантино состоялся в апреле 2022 года. Глава ФИФА обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию. В частности, прокуратура Швейцарии раccледует три предполагаемых вcтречи Инфантино c бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в 2016 и 2017 годах, который руководил расследованиями в отношении ФИФА в период с 2015 по 2019 год. Предполагается, что Инфантино искал данные о расследовании с целью повлиять на ход этих расследований.

О возбуждении уголовного дела в отношении Инфантино стало известно 30 июля 2020 года. Сообщалось также, что дело было возбуждено против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.

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Ксения Назарова
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