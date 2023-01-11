Французский футболист передумал уходить из «Локомотива»

Французский нападающий Вильсон Изидор передумал уходить из «Локомотива» в ПАОК

Французский футболист Вильсон Изидор передумал уходить из «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что игрок не хочет переходить в греческий ПАОК. «Из-за отказа Изидора "Локомотив" все-таки решил взять форварда на сборы. Хотя еще несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь с московским клубом», — добавил он.

Изидор пополнил состав «Локомотива» в январе 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня 2023 года.