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07:40, 11 января 2023Россия

На российской железнодорожной станции нашли тела двух женщин

Глава Минздрава Карелии Охлопков заявил об обнаружении тел двух женщин на станции Шуйская

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Прионежском районе Карелии на железнодорожной станции нашли тела двух женщин. Об этом сообщил глава Минздрава российского региона Михаил Охлопков в Telegram-канале.

По его данным, тела двух россиянок в возрасте 74 и 60 лет нашли на железнодорожной станции Шуйская. Предварительно, женщины скончались от отравления суррогатным алкоголем.

В России употребление поддельных спиртных напитков часто приводит к смерти людей. Так, 6 сентября в Оренбургской области четыре человека скончались после распития суррогатного алкоголя из канистры, еще двое пострадали. 20 июня стало известно, что в больнице Ростовской области три пациента погибли от отравления алкоголем.

В Санкт-Петербурге в ноябре в больницу попал 12-летний ребенок, который отравился алкоголем. Подростка нашли на скамейке на улице Бадаева — его госпитализировали, врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

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Анастасия Шейкина
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