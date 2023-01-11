Шансы Китая «разогреть» мировую экономику оценили

Экономист Смирнов: темпы роста Китая способны поддерживать мировую экономику на плаву

Развитие мировой экономики сильно зависит от Китая. Как снятие ковидных ограничений в стране изменит ситуацию, «Ленте.ру» рассказал доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов.

Меры по восстановлению экономики Китая

Ковидные ограничения нанесли серьезный ущерб Китаю. С учетом размера экономки КНР и ее значения в глобальном масштабе, это может существенно отразится на динамике мировой экономики и международной торговли, считает Евгений Смирнов.

«Снижение темпов роста экономики Китая до 4-5 процентов заставляет страну повышать свою открытость и углублять реформы, направленные на повышение этой открытости. В том числе за счет продолжения реализации так называемой стратегии "двойной циркуляции", когда, с одной стороны, внешнеэкономические связи будут углублять международное присутствие Китая, а развитие внутренней экономики будет ориентировано на дальнейшее увеличение внутреннего потребления. Во многом росту внутреннего потребления будет способствовать снятие ковид-ограничений, однако, также развитие внутренней экономики будет определяться стимулированием частного капитала для целей внутреннего инвестирования масштабных проектов», — сказал он.

Дальнейший внутренний рост во многом будет зависить от степени адресности поддержки, оказываемой правительством Китая. Важным аспектом развития экономики также станут усилия для повышения технологической конкурентоспособности и преодоления технологической зависимости от США, полагает специалист.

По всей видимости, в ближайшие годы экономический рост в Китае вряд ли превысит 5 процентов, однако даже таких темпов роста будет достаточно для того, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву, чтобы она не скатилась в глубокую рецессию Евгений Смирнов доктор экономических наук

Влияние на ситуацию в мире

Открытость Китая чрезвычайно важна в то время, как экономики развитых стран становятся все более закрытыми. С другой стороны, внешнеэкономическая политика страны будет нацелена на то, чтобы не допустить ослабления Пекина со стороны Вашингтона, объяснил Евгений Смирнов.

«В условиях продолжающегося торгового конфликта Китая и США преодоление торгового протекционизма будет рассматриваться в Китае в ориентации на новые полюса роста, расширение международного экономического сотрудничества со странами Азии и постсоветского пространства, в частности, с Россией. На уровне международных объединений Китай будет все больше ориентироваться на проекты, реализуемые в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Важным также будет расширение международной роли национальной валюты — юаня, увеличение его доли во взаимных расчетах, которое уже наметилось с такими странами, как Саудовская Аравия и Россия», — заключил доктор экономических наук.

Ранее британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) предсказал Китаю лидерство в мировой экономике к 2036 году.