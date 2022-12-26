Китаю предсказали лидерство в мировой экономике к 2036 году

CEBR: Китай станет крупнейшей экономикой на шесть лет позже, чем ожидалось ранее

Китай сможет обогнать крупнейшую мировую экономику — американскую — и выйти на первое место по объемам ВВП не ранее 2036 года, следует из макроэкономического прогноза британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

При этом в прошлом году аналитики CEBR ожидали, что китайская экономика сможет превзойти американскую в 2030 году, но последствия китайских локдаунов и «торговая война» с западными странами отодвинули этот срок еще на шесть лет. Кроме того, если Пекин попытается захватить остров Тайвань, это повлечет за собой жесткие торговые санкции, соответственно, сроки выхода китайской экономики на первое место в мире вновь могут сдвинуться.

«Последствия экономической войны между Китаем и Западом будут гораздо более серьезными, чем то, что мы видели после начала военных действий между Россией и Украиной. Почти наверняка будет довольно резкая мировая рецессия и возобновление роста инфляции. Но ущерб Китаю будет во много раз больше, и это вполне может подорвать курс на мировое лидерство в экономике», — предсказали эксперты CEBR.

Аналитики также прогнозируют, что в 2023 году экономика планеты столкнется с глобальной рецессией из-за увеличения ключевых ставок центральными банками (ЦБ) разных стран, которые пытаются сдержать растущую инфляцию. «Битва с инфляцией еще не выиграна. Мы ожидаем, что в 2023 году ЦБ будут придерживаться нынешнего курса [сохранения ключевых ставок на высоком уровне — прим. «Ленты.ру»], несмотря на экономические издержки. Цена снижения инфляции до более комфортного уровня — худшие перспективы роста на несколько лет вперед», — указали в CEBR.

Тем не менее к 2037 году аналитики ожидают увеличения мирового ВВП вдвое по сравнению с нынешним уровнем, притом сильнее всего будут расти экономики развивающихся стран. В результате к середине следующего десятилетия на страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться до трети мирового производства, а доля Европы сократится до уровня менее 20 процентов.

Также эксперты предсказывают, что к 2032 году Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире. Развивающиеся страны, богатые природными ресурсами, получат существенный импульс к экономическому росту из-за высокого спроса на ископаемое топливо. При этом ожидается, что Великобритания сохранит за собой шестое место в мире по размерам экономики к 2037 году, но развитие страны будет замедлять «отсутствие политики, ориентированной на экономический рост, и четкого видения своей роли за пределами ЕС».

Ранее главы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс и Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева сошлись в своих предсказаниях будущего мировой экономики, заявив, что в 2023 году ее ждет рецессия. Причинами для этого станет резкий рост цен в первую очередь на энергоносители и продовольственные товары.

