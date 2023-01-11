В МИД прокомментировали подписание декларации между ЕС и НАТО

МИД РФ: декларация между ЕС и НАТО предполагает полное подчинение Брюсселя задачам альянса

Подписанная Европейским союзом (ЕС) и НАТО совместная декларация предполагает полное подчинение Брюсселя задачам Североатлантического альянса. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписание нового договора между Евросоюзом и военным блоком, передает ТАСС.

«Совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО, подписанная 10 января с. г. в Брюсселе председателем Евросовета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического блока, который является инструментом силового обеспечения интересов США», — указала дипломат.