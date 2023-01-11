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08:33, 11 января 2023Россия

В Госдуме оценили возможность увеличения мобилизационного резерва в России

Генерал Картаполов: система мобилизационного резерва соответствует запросам государства
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В России система формирования мобилизационного резерва соответствует запросам, которые стоят перед государством. Об этом, оценивая возможности увеличения этого резерва, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, пишет РБК.

«Все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — сказал парламентарий.

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По его мнению, существующая система формирования мобилизационного резерва хорошо себя зарекомендовала.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых государственных сферах

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил об отсутствии предпосылок для новой мобилизации в России. По данным Гурулева, мобилизованные россияне еще «не до конца введены в сражение». В Кремле также подчеркнули, что в России не готовится вторая волна частичной мобилизации.

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Анастасия Шейкина
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