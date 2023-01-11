В Италии заявили о недооценке Киевом российских мобилизованных

Корреспондент la Repubblica Райнери: Украина недооценила мобилизованных российских военных

Киев недооценил российских новобранцев, призванных в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Об этом пишет корреспондент итальянской газеты la Repubblica Даниэле Райнери, побывавший в Краматорске.

«Когда мы спрашиваем украинских солдат, кто противник, с которым они сталкиваются, чаще всего ответом является "мобики" (мобилизованные новобранцы) (…) [Однако] теперь они (мобилизованные россияне — прим. «Ленты.ру») научились держать позиции», — заявляет автор.

По мнению Райнери, «сотня страшилок» о том, что мобилизованные были отправлены в зону СВО без подготовки и снаряжения, заставили Киев забыть, что в этом конфликте важно количество, а все 300 тысяч человек не могут быть непригодными к службе.

«За три месяца в Донбассе многие новобранцы начали адаптироваться и воевать с русской настойчивостью», — подчеркнул он.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении кампании и выполнении всех поставленных задач.