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09:17, 11 января 2023Спорт

Тренер клуба НХЛ рассказал о страхе перед российскими туалетами

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери заявил, что боялся туалетов в России

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери, ныне возглавляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс», в интервью YouTube-каналу Spittin' Chiclets рассказал о страхе перед российскими туалетами.

Специалист вспомнил, как ехал вместе с «Салаватом» в Магнитогорск на автобусе из Уфы. «В России на трассах люди ставят у дороги столы и торгуют. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там дырка в земле. Снимай штаны — и вперед, никакой туалетной бумаги», — заявил он. Канадец добавил, что не смог воспользоваться подобным туалетом.

Монтгомери выступал за «Салават Юлаев» в 2003 году. Контракт с ним был расторгнут из-за низких показателей. Через год хоккеист завершил карьеру. Тренер возглавил «Бостон Брюинс» в июле 2022 года.

Подкаст Spittin Chiclets выходит в США. Его автор Райан Уитни вместе с гостями часто критикует россиян и жизнь в стране. В частности, американский хоккеист Брайан Берард вспоминал о бесплатных пьянках с девушками в России, а канадский игрок Брэндон Сагдэн рассказал о развившемся у него из-за жизни в России алкоголизме.

Анастасия Борисова
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