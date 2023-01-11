Два российских бойца примут участие в Гран-при Bellator

Российские бойцы Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий примут участие в Гран-при Bellator

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий примут участие в Гран-при Bellator в легком весе в 2023 году. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

Помимо двух россиян на турнире выступят азербайджанец Тофик Мусаев, бразилец Патрик Фрейре, француз Мансур Барнауи, а также американцы Эй Джей Макки, Бенсон Хендерсон и Сидни Аутло. Призовой фонд Гран-при составит один миллион долларов. Первые четвертьфинальные поединки пройдут 10 марта.

Чемпионский пояс промоушена в легком весе на данный момент удерживает Нурмагомедов. 19 ноября прошлого года он одержал победу над Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей. «Я очень счастлив. Это невероятно», — сказал после боя спортсмен.

Всего Усман, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, в профессиональной карьере одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Шаблия 22 победы и три поражения.