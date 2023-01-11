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14:58, 11 января 2023Спорт

Оливейра рассказал о желании провести реванш с Махачевым

Оливейра рассказал, что хочет получить титульный бой против Махачева к концу 2023 года

Фото: Christopher Pike / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра хочет провести реванш с россиянином Исламом Махачевым. О желании встретиться с обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он рассказал в интервью YouTube-каналу Ag. Fight.

«Я хочу драться в марте-апреле и хочу, чтобы этот бой стал претендентским. Махачев будет драться в феврале, а я — в марте или апреле. И я должен получить титульный бой к концу года», — заявил бразилец.

Он отметил, что прошел долгий путь к поясу и хочет творить историю.

23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин выиграл удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев одержал 23 победы (из них 11 подряд) при единственном проигрыше. В активе 33-летнего Оливейры 33 победы при девяти поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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