Оливейра рассказал о желании провести реванш с Махачевым
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра хочет провести реванш с россиянином Исламом Махачевым. О желании встретиться с обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он рассказал в интервью YouTube-каналу Ag. Fight.
«Я хочу драться в марте-апреле и хочу, чтобы этот бой стал претендентским. Махачев будет драться в феврале, а я — в марте или апреле. И я должен получить титульный бой к концу года», — заявил бразилец.
Он отметил, что прошел долгий путь к поясу и хочет творить историю.
23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин выиграл удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.
За карьеру 31-летний Махачев одержал 23 победы (из них 11 подряд) при единственном проигрыше. В активе 33-летнего Оливейры 33 победы при девяти поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.