Пригожин передал бойцам «Вагнера» соль в Соледаре

Пригожин в шутку передал бойцам «Вагнера» соль после освобождения шахт Соледара

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в шутку после освобождения шахт Соледара передал своим бойцам украинскую соль, чтобы они оставили ее в городе после его полного освобождения. Видео опубликовано в Telegram-канале агентства РИА Новости.

«Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую», — сказал он, обратившись к одному из бойцов с указанием оставить ее после освобождения Соледара. Тот принял ее, пообещав выполнить поручение.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили и взяли под контроль Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Он уточнил, что в освобождении города участвовали исключительно вагнеровцы.

Позднее Минобороны России отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Соледар. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в городе могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).