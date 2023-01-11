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17:17, 11 января 2023Россия

Путин потребовал решать проблемы новых регионов независимо от спецоперации

Путин заявил, что проблемы жителей новых регионов должны решаться независимо от СВО

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал решать проблемы жителей новых регионов страны независимо от специальной военной операции (СВО). Его слова в среду, 11 января, приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что ситуация в новых субъектах сложная, на отдельных территориях продолжаются боевые действия. «Далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей», — сказал он.

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Евгения Куликова
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