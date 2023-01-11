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21:30, 11 января 2023Спорт

Легионер «Спартака» из-за проблем с законом пропустит сбор команды в ОАЭ

Хавбек «Спартака» Квинси Промес пропустит сбор команды в ОАЭ из-за риска экстрадиции
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Голландский хавбек «Спартака» Квинси Промес пропустит сбор команды в ОАЭ из-за проблем с законом на родине. Об этом «Газете.ру» сообщил его адвокат Максим Калинов.

Калинов заявил, что есть риск экстрадиции футболиста, потому что в 2021 году Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды подписали соглашение о взаимной выдаче преступников. «Промес — неоднозначный футболист, на родине его до сих пор преследуют за семейные разборки, за участие в преступном сообществе и другую незаконную деятельность», — пояснил адвокат, добавив, что следствие по этим делам продолжается.

Ранее стало известно, что Промеса заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры Нидерландов, в 2019 году хавбек был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей Уортелу. В процессе перевозки наркотики украли, после чего игрок заплатил суринамцу 250 тысяч евро в качестве компенсации, опасаясь за свою безопасность.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и совершил шесть результативных передач.

Андрей Стрельцов
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