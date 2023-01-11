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09:48, 11 января 2023Бывший СССР

Число депутатов Верховной рады вновь сократится

Четырех депутатов Верховной рады Украины из запрещенных партий лишат мандата

Фото: Martin Schulz / Flickr

Четырех неназванных депутатов Верховной рады Украины из запрещенных оппозиционных партий лишат мандатов, сообщил парламентарий от партии «Слуга народа» Давид Арахамия, его слова передает ТАСС.

«Это произойдет конституционным способом, то есть без шансов на обжалование в судах», — пояснил Арахамия. Таким образом в украинском парламенте останется рекордно малое количество депутатов, около 410 человек при конституционной численности в 450.

Ранее депутат Рады Андрей Аксенов, у которого СМИ заподозрили российское гражданство, сложил мандат. Как утверждается, он был мэром украинского города Доброполье, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

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Василий Мека
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