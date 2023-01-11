Число депутатов Верховной рады вновь сократится

Четырех депутатов Верховной рады Украины из запрещенных партий лишат мандата

Четырех неназванных депутатов Верховной рады Украины из запрещенных оппозиционных партий лишат мандатов, сообщил парламентарий от партии «Слуга народа» Давид Арахамия, его слова передает ТАСС.

«Это произойдет конституционным способом, то есть без шансов на обжалование в судах», — пояснил Арахамия. Таким образом в украинском парламенте останется рекордно малое количество депутатов, около 410 человек при конституционной численности в 450.

Ранее депутат Рады Андрей Аксенов, у которого СМИ заподозрили российское гражданство, сложил мандат. Как утверждается, он был мэром украинского города Доброполье, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).