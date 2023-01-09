Украинский депутат сложил мандат из-за подозрений в российском гражданстве

Депутат Верховной Рады Аксенов сложил мандат из-за подозрений в российском гражданстве

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Аксенов, у которого СМИ заподозрили российское гражданство, сложил мандат. Об этом в Telegram сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

По словам депутата, Аксенов написал заявление о сложении полномочий. «Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом», — написал Гончаренко.

Как утверждает нардеп, Аксенов был мэром украинского города Доброполье, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), а также был представителем партии «Порядок». В марте 2021 года он одержал победу на выборах в Раду в 50-м округе.

«Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр», — отметил Гончаренко.

В 2021 году депутаты Верховной Рады предлагали сажать в тюрьму за сокрытие человеком информации о наличии у него российского гражданства. Кроме того, они предлагали лишить украинцев с российскими паспортами права голоса на выборах и возможности выдвигаться в депутаты или главы органов самоуправления.