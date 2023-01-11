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09:58, 11 января 2023Бывший СССР

Захарова ответила на доклад Латвии о «разгроме России»

Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил кабмину доклад, в котором назвал «разгром России» одним из приоритетов для страны.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — ответила на высказывание Ринкевича Захарова.

Она также упомянула заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая сказала, что ее стране не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке, имея в виду граждан Украины.

Ранее Захарова высказалась об аресте в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. По ее мнению, так власти страны отомстили ему «за его свободу, за его правду, за его принципиальность».

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Алиса Реброва
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