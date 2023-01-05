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18:52, 5 января 2023Мир

Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»

Захарова назвала задержание в Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема «местью за правду»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Задержание в столице Латвии Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема — «месть диктаторских режимов» за правду. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она напомнила, что в июне журналист рассказывал на Петербургском международном экономическом форуме, как его за профессиональную деятельность преследуют власти стран Прибалтики. «Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала Захарова.

Кроме того, комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, официальный представитель МИД заявила, что Россия требует подключить к ситуации с задержанием Касема международные организации, уполномоченные по свободе слова. «Мы проясняем детали случившегося. Исходим из того, что это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод», — заявила она.

Захарова также отметила, что международное сообщество обязано сделать все, «чтобы зарвавшиеся режимы вернулись в лоно закона».

Ранее стало известно, что спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора новостного агентства «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге. 5 января прошло заседание суда, по итогам которого журналист был переведен в Рижскую центральную тюрьму. По информации источника «Sputnik Ближнее зарубежье», Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Константин Лысяков
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