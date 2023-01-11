Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала ввести новые санкции против Белоруссии

Европейский союз намерен расширить санкции против Белоруссии за «роль в конфликте на Украине», заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ЕК пообещала расширить санкции против тех, кто в военном отношении поддерживает Россию и ее действия на Украине. «Это, к примеру, Белоруссия или Иран. Мы будем продвигаться вперед с новыми санкциями против Белоруссии», — сказала фон дер Ляйен.

Утром 11 января стало известно, что части 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Белоруссии начали марш в район боевого слаживания с российскими частями региональной группировки войск (РГВ).