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16:03, 11 января 2023Спорт

Россиянин станет резервным пилотом Ferrari в «Формуле-1»

Россиянин Роберт Шварцман станет резервным пилотом Ferrari в «Формуле-1»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин Роберт Шварцман станет резервным пилотом Ferrari. Об этом сообщает Motorsport.it.

23-летний Шварцман будет заменять другого резервного пилота Антонио Джовинацци на четырех этапах. Итальянец пропустит эти соревнования, потому что параллельно будет выступать в гонках на выносливость FIA WEC.

Шварцман, имеющий гоночную лицензию Израиля, дебютировал в «Формуле-1» в октябре 2022 года. Он принял участие в первой сессии свободных заездов этапа Гран-при США в качестве тест-пилота. Россиянин показал 16-й результат, отстав от лидера, испанца Карлоса Сайнса, также представляющего Ferrari, на 2,094 секунды.

Ранее россиянин выступал за команду Prema, в составе которой победил в чемпионате «Формулы-3» в 2019-м. Также он занял второе место по итогам сезона «Формулы-2» в 2021-м.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Дарья Коршунова
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