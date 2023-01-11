Пострадавшая при обстреле приграничного региона россиянка попала в реанимацию

Гладков: пострадавшая при обстреле Шебекино находится в крайне тяжелом состоянии

Одна из пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно губернатору граничащего с Украиной региона Вячеславу Гладкову, соответствующую информацию он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«[При обстреле Шебекино ]пострадало несколько человек, особенно одна женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь длилась операция, сейчас она находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь», — написал глава области.

Гладков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город он выезжал туда вместе со своими помощниками и встречался с местными жителями. В частности, губернатор провел встречу с мужем и сыном пострадавшей, которая в настоящее время находится в реанимации.

ВСУ атаковали Шебекино вечером во вторник, 10 января. Пострадали шесть человек, пятеро из них отпустили на амбулаторное лечение. Обстрел повредил шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одну хозяйственную постройку.

До этого Шебекино было атаковано со стороны Украины в ночь на 10 января. Никто не пострадал, из-за обстрела ВСУ повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Под удар также попала опора линии электропередачи.

9 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.