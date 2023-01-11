Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 11 января 2023Россия

Пострадавшая при обстреле приграничного региона россиянка попала в реанимацию

Гладков: пострадавшая при обстреле Шебекино находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Одна из пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно губернатору граничащего с Украиной региона Вячеславу Гладкову, соответствующую информацию он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«[При обстреле Шебекино ]пострадало несколько человек, особенно одна женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь длилась операция, сейчас она находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь», — написал глава области.

Гладков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город он выезжал туда вместе со своими помощниками и встречался с местными жителями. В частности, губернатор провел встречу с мужем и сыном пострадавшей, которая в настоящее время находится в реанимации.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

ВСУ атаковали Шебекино вечером во вторник, 10 января. Пострадали шесть человек, пятеро из них отпустили на амбулаторное лечение. Обстрел повредил шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одну хозяйственную постройку.

До этого Шебекино было атаковано со стороны Украины в ночь на 10 января. Никто не пострадал, из-за обстрела ВСУ повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Под удар также попала опора линии электропередачи.

9 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран обсудят новый способ обхода западных санкций
Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке
Казахстан открестился от «юрты несокрушимости» на Украине
Названа самая востребованная профессия в США
Политолог раскритиковал инвестиции Европарламента в кассетные бомбы
Россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии
Канада купит 88 истребителей F-35A
Перестановки в МИД Китая связали с отказом Пекина от дипломатии «боевых волков»
Военкор объяснил важность взятия Соледара солью
Названы города России с самыми большими квартирами в новостройках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.