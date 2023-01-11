В России назвали политическое значение контроля над Соледаром

Депутат Швыткин назвал контроль Соледара показателем успеха российских военных

Взятие города Соледара в Донбассе под контроль стало важным достижением российской стороны в ходе специальной военной операции на территории Украины, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал политическое значение этого события.

«У нас было достаточно диванных скептиков, которые говорили "быстрее-быстрее". Такая точка зрения абсолютно не имеет права на существование. Самое главное — выполнить задачи и максимально сделать все для сохранения жизни людей. Безусловно, есть и потери, и раненые среди наших. Нужно отметить, что задача выполнена и все было сделано, чтобы минимизировать эти потери. Это успех как в рамках военного искусства, так и мужество и героизм военнослужащих, которые выполняли данную задачу», — сказал он.

По словам Юрия Швыткина, Соледар имеет не только стратегическое, но и политическое значение.

Мы показали успех подразделений, обеспечивающих выполнение задач верховного главнокомандующего, выполнили задачи. Для нас преград никаких нет Юрий Швыткин депутат Госдумы

Российские силы начали бои за Соледар с населением в 10 тысяч человек в начале августа 2022 года. 11 января 2023 года Министерство обороны России сообщило, что штурмовые отряды ведут в нем бои. В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения ВДВ Вооруженных сил (ВС) России блокировали Соледар с севера и юга.

Ранее в тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии всей территории города под контроль. Он подчеркнул, что в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это переломным моментом.