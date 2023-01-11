Возможности ВСУ для нового наступления после потери Соледара оценили

Bloomberg: поражение при Соледаре лишило ВСУ возможности наступать на донецком направлении

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром лишило украинскую армию возможности наступать на донецком направлении несмотря на благоприятные для колесной и гусеничной техники погодные условия. Так потери и возможности ВСУ к новому наступлению оценили обозреватели Bloomberg.

«Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает [украинское] командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг со стороны Запорожья или с других направлений», — заявил руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика» Игорь Левченко.

По мнению военных специалистов, командующие ВСУ на данный момент вряд ли будут рисковать своими войсками без наличия достаточных людских резервов, снаряжения и боеприпасов.

О том, что территория Соледара находится под контролем российских военных, в ночь на 11 января сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.