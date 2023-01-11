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15:26, 11 января 2023Бывший СССР

Возможности ВСУ для нового наступления после потери Соледара оценили

Bloomberg: поражение при Соледаре лишило ВСУ возможности наступать на донецком направлении

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром лишило украинскую армию возможности наступать на донецком направлении несмотря на благоприятные для колесной и гусеничной техники погодные условия. Так потери и возможности ВСУ к новому наступлению оценили обозреватели Bloomberg.

«Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает [украинское] командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг со стороны Запорожья или с других направлений», — заявил руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика» Игорь Левченко.

По мнению военных специалистов, командующие ВСУ на данный момент вряд ли будут рисковать своими войсками без наличия достаточных людских резервов, снаряжения и боеприпасов.

О том, что территория Соледара находится под контролем российских военных, в ночь на 11 января сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Алевтина Запольская
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