Минфин раскрыл нефтегазовые доходы бюджета России

Минфин: нефтегазовые доходы России в декабре выросли на 7,5%, до 931,5 млрд рублей

Минфин России раскрыл нефтегазовые доходы бюджета — в декабре 2022 год поступления выросли на 7,5 процента по сравнению с ноябрем и составили 931,5 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику ведомства.

В годовом выражении показатель увеличился на 6 процентов. По данным Минфина, за весь прошлый год нефтегазовая отрасль принесла России 11,586 триллиона рублей — на 28 процентов больше, чем годом ранее (9,056 триллиона рублей).

Поступления от экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газовый конденсат в последнем месяце 2022 года упали на 9,7 процента в месячном выражении, до 541,2 миллиарда рублей. Объем тех же налогов на газ в декабре, напротив, вырос на 14,5 процента к ноябрю, до 520,4 миллиарда рублей.

Рост зафиксирован на фоне падения цен на российскую нефть и биржевых цен на газ в Европе. Как сообщило агентство Bloomberg, отечественный сорт Urals теперь продается в два раза дешевле эталонной марки Brent — 6 января в балтийском порту Приморск партии продавались по 37,8 доллара за баррель, в то время как стоимость Brent в этот день была равна 78,57 доллара за баррель. Стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE вернулась к уровням начала 2022 года — 4 января цена опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля.

Кроме того, компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевых товаров, подсчитала, что в декабре 2022-го экспорт сырой российской нефти сократился на 22 процента по сравнению со средним показателем за предыдущие 11 месяцев.