Бывший легионер «Динамо» возмутился отношением к русским

Бывший легионер «Динамо» Фернандес заявил, что русские не заслуживают ужасного отношения

Бывший легионер московского «Динамо» Леандро Фернандес рассказал об отношении к России. Слова аргентинца приводит Sport24.

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают», — заявил спортсмен. Он отметил, что время, проведенное в России, вспоминает исключительно тепло. Фернандес рассказал, что к нему всегда относились положительно, а российский футбол навсегда останется в его сердце.

Фернандес выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год. В составе команды он провел 235 матчей и отметился 16 забитыми мячами. Вместе с клубом аргентинец завоевал бронзу чемпионата России 2008 года.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к России в Чехии. «Знаете, тут такие дураки есть, которые ругают тех, кто в России работает. В Чехии дураков хватает. Многие против русских сильно настроены. Правда, не вся страна. Половина думает так, половина — по-другому», — поделился специалист.