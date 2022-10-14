Работавший в «Зените» чешский тренер рассказал об отношении к России в стране

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что в Чехии многие настроены против России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к России в Чехии. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Знаете, тут такие дураки есть, которые ругают тех, кто в России работает. В Чехии дураков хватает. Многие против русских сильно настроены. Правда, не вся страна. Половина думает так, половина — по-другому», — заявил специалист. Он отметил, что у него много друзей в России, добавив, что они ни в чем не виноваты.

Петржела работал в Зените с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

13 октября хорватский футболист Томислав Дуймович рассказал о реакции соотечественников на поддержку России. Он заявил, что его назвали тупым футболистом.