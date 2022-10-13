Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо К
Сегодня
19:45 (Мск)
Ренн
Лига Европы|Группа B. 4-й тур
Бетис
Сегодня
19:45 (Мск)
Рома
Лига Европы|Группа C. 4-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Шериф
Лига Европы|Группа E. 4-й тур
Трабзонспор
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|Группа H. 4-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига Европы|Группа H. 4-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Омония
Лига Европы|Группа E. 4-й тур
08:05, 13 октября 2022Спорт

Хорватский футболист рассказал о реакции соотечественников на поддержку России

Хорват Томислав Дуймович заявил, что его назвали тупым футболистом за поддержку России
Томислав Дуймович (справа)

Томислав Дуймович (справа). Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Хорватский футболист Томислав Дуймович рассказал о реакции соотечественников на поддержку России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В одном из интервью я сказал, что российский народ спровоцирован. Потому что НАТО продолжает расширяться. Процентов 80 назвали меня тупым футболистом и сказали, что я ничего не понимаю», — заявил Дуймович. При этом он подчеркнул, что поддерживает и украинцев.

Дуймович играл в России с 2006-го по 2013-й. Он известен по выступлениям за пермский «Амкар», а также московские «Локомотив» и «Динамо».

11 августа бывший защитник «Локомотива» и сборной Сербии Неманья Пейчинович раскритиковал легионеров, которые уезжают из клубов Российской премьер-лиги. Футболист назвал таких игроков предателями и предложил им «валить на все четыре стороны».

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Отказ везти травмированного хоккеиста в больницу в российском городе объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.