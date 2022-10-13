Хорватский футболист рассказал о реакции соотечественников на поддержку России

Хорват Томислав Дуймович заявил, что его назвали тупым футболистом за поддержку России

Хорватский футболист Томислав Дуймович рассказал о реакции соотечественников на поддержку России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В одном из интервью я сказал, что российский народ спровоцирован. Потому что НАТО продолжает расширяться. Процентов 80 назвали меня тупым футболистом и сказали, что я ничего не понимаю», — заявил Дуймович. При этом он подчеркнул, что поддерживает и украинцев.

Дуймович играл в России с 2006-го по 2013-й. Он известен по выступлениям за пермский «Амкар», а также московские «Локомотив» и «Динамо».

11 августа бывший защитник «Локомотива» и сборной Сербии Неманья Пейчинович раскритиковал легионеров, которые уезжают из клубов Российской премьер-лиги. Футболист назвал таких игроков предателями и предложил им «валить на все четыре стороны».