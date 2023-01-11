Бывший офицер объяснил штурм Соледара группой «Вагнера»

Военный эксперт Матвейчук: бойцы ЧВК «Вагнер» сами выбрали Соледар для штурма

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» занимались штурмом Соледара, поскольку группа сама выбрала это направление. Такое объяснение привел в интервью «МК» военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвейчук.

«ЧВК "Вагнер" и ее должностные лица сами выбрали этот участок по согласованию с командованием Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил он. Эксперт объяснил, что группа «Вагнера» — коммерческая организация, поэтому сама выбирает и согласовывает направления для наступления. По мнению Матвейчука, именно этот участок был пожеланием ЧВК.

11 января Минобороны России сообщило о блокировании российскими подразделениями Воздушно-десантных войск Соледара с северной и южной частей. В ведомстве указали, что военные наносят удары по опорным пунктам украинской армии в городе, а российские штурмовые отряды ведут бой.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов рассказал, что Соледар в настоящий момент находится в стадии зачистки. По его словам, о полном контроле российских военных над городом можно будет говорить к концу дня или утром 12 января.

О том, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар, вечером 10 января сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.