В Кремле прокомментировали гибель британца в Соледаре

Песков заявил, что не знает о контактах Москвы и Лондона по гибели британца в Соледаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о гибели гражданина Британии в Соледаре, заявив, что не знает, контактировал ли Лондон с Москвой по этому поводу. Цитату приводит РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле не знают и подробностей произошедшего.

«Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем», — пояснили в Кремле.

О пропаже граждан Великобритании вблизи Соледара сначала сообщила Нацполиция Украины. Затем основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в городе нашли тело одного из пропавших.