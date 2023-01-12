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20:36, 12 января 2023Спорт

Турецкий «Бешикташ» заинтересовался футболистом сборной России

Агент Павел Банатин заявил, что турецкий «Бешикташ» заинтересовался Дмитрием Бариновым

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова Павел Банатин заявил, что турецкий «Бешикташ» рассматривает возможность подписать контракт с игроком. Его слова приводит Sport24.

«"Бешикташ" заинтересован в переходе Димы. Причем, как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера», — заявил Банатин, однако не стал раскрывать детали о ходе переговоров. Он добавил, что в данный момент хавбек находится на сборах «Локомотива».

25 июля 2022 года стало известно, что Баринов может пополнить состав испанской «Валенсии». «Там есть реальный интерес. Мой агент общался с ними по этому поводу», — отмечал футболист.

26-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России и трижды завоевывал Кубок страны. На счету хавбека 15 матчей в составе сборной России. Он привлекается к играм национальной команды с 2019 года.

Ксения Курашкина
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