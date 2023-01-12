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09:48, 12 января 2023Бывший СССР

Белорусская оппозиция обвинила власти в создании ЧВК

DW: белорусская оппозиция заявила, что власти страны создают собственную ЧВК

Фото: Defence Romania

Власти Белоруссии создают собственную частную военную компанию (ЧВК), подобную российской ЧВК «Вагнер». Об этом в интервью Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов) заявил представитель Объединенного переходного кабинета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.

По его словам, белорусское охранное предприятие «ГардСервис», единственное в стране, которое, согласно указу президента Александра Лукашененко, может иметь огнестрельное оружие, увеличивает число сотрудников.

Сахащик считает, что представителей «ГардСервиса» готовят к участию в боевых действиях. «Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют работников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также происходят активные действия», — заявил он.

В будущую ЧВК набирают офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и подразделениях силовых ведомств Белоруссии, рассказал Сахащик. Их, считает он, могут использовать в диверсионно-разведывательных группах.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании совместной с Россией группировки войск. Она располагается на западных границах Союзного государства и, по словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, носит исключительно оборонительный характер.

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Алевтина Запольская
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