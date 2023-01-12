Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 12 января 2023Силовые структуры

Обвиняемый в убийстве многодетной россиянки отправлен в СИЗО

На Урале суд арестовал бывшего мужа многодетной матери по обвинению в ее убийстве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Алапаевский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца местного жителя Александра Белюшина, обвиняемого в убийстве бывшей жены Любови. Об этом сообщает E1.ru.

Решение принято по ходатайству следствия. В ходе заседания следователь заявил, что причастность Белюшина к преступлению подтверждается его явкой с повинной и показаниями на допросе. В частности, он указал место, где спрятал тело экс-супруги после убийства.

На суде Белюшин заявил, что не хотел убивать Любовь. По данным правоохранителей, ранее он привлекался к административной ответственности за ее избиения.

11 января Белюшина задержали после того, как было обнаружено тело его бывшей жены после трех недель поисков. Он признался силовикам, что задушил Любовь и увез ее тело на машине на Режевской тракт.

Многодетная мать Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но у него так и не появилась.

В конце 2022 года супруги Белюшины, проживавшие в селе Коптелово, развелись и намеревались разъехаться. У них пятеро детей, их забрали органы опеки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
В Госдуме отреагировали на появившуюся в Киеве фотозону с «горящим» Кремлем
Во «Вкусно — и точка» задумались о мусоре
Назван самый выгодный период для отдыха на курортах России
Лукашенко не ощутил заметных подвижек от союзных программ с Россией
Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно
Москалькова опровергла переговоры с Украиной о гумкоридоре
Пушков заявил об изменении позиции НАТО по Украине из-за Соледара
Обвиняемый в убийстве многодетной россиянки отправлен в СИЗО
В Подмосковье мужчину обвинили в изнасиловании 82-летней пенсионерки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.