Обвиняемый в убийстве многодетной россиянки отправлен в СИЗО

На Урале суд арестовал бывшего мужа многодетной матери по обвинению в ее убийстве

Алапаевский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца местного жителя Александра Белюшина, обвиняемого в убийстве бывшей жены Любови. Об этом сообщает E1.ru.

Решение принято по ходатайству следствия. В ходе заседания следователь заявил, что причастность Белюшина к преступлению подтверждается его явкой с повинной и показаниями на допросе. В частности, он указал место, где спрятал тело экс-супруги после убийства.

На суде Белюшин заявил, что не хотел убивать Любовь. По данным правоохранителей, ранее он привлекался к административной ответственности за ее избиения.

11 января Белюшина задержали после того, как было обнаружено тело его бывшей жены после трех недель поисков. Он признался силовикам, что задушил Любовь и увез ее тело на машине на Режевской тракт.

Многодетная мать Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но у него так и не появилась.

В конце 2022 года супруги Белюшины, проживавшие в селе Коптелово, развелись и намеревались разъехаться. У них пятеро детей, их забрали органы опеки.